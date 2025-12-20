Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины - 20.12.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины
спецоперация на украине
россия
рф
украина
всу
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении ведомства.
рф
украина
россия, рф, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ВСУ
12:41 20.12.2025
 
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении ведомства.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФУКРАИНАВСУ
 
 
