На Кубани утвердили выплату получившим инвалидность участникам СВО
2025-12-20T18:05+0300
КРАСНОДАР, 20 дек – ПРАЙМ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому получившим инвалидность участникам СВО с 1 апреля 2026 года выплатят от 100 до 500 тысяч рублей, сообщили в оперативном штабе региона. "Получившим инвалидность жителям Кубани - участникам СВО с 1 апреля 2026 года выплатят от 100 до 500 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что инвалидам I группы будет выплачено 500 тысяч рублей, инвалидам II группы – 200 тысяч рублей, инвалидам III группы – 100 тысяч рублей. Единовременную материальную помощь, по данным оперштаба, получат все жители Краснодарского края (граждане РФ), которые стали инвалидами боевых действий из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач СВО, при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, при вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
