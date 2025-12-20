Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление снижения объема торговли - 20.12.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление снижения объема торговли
2025-12-20T19:10+0300
2025-12-20T19:10+0300
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати на встрече в Каире восстановление небольшого снижения объема торговли двух стран. "Если говорить о двусторонних делах, то Тунис сейчас занял второе место по объему торговли с Россией среди стран Африки. В этом году, правда, есть небольше снижение, но мы сейчас поговорим, как восстановить поступательные тенденции, и я буду рад обменяться оценками международной ситуации, в том числе в африканском регионе, особенно на севере Африки", - сказал он на встрече на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире. Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
19:10 20.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати на встрече в Каире восстановление небольшого снижения объема торговли двух стран.
"Если говорить о двусторонних делах, то Тунис сейчас занял второе место по объему торговли с Россией среди стран Африки. В этом году, правда, есть небольше снижение, но мы сейчас поговорим, как восстановить поступательные тенденции, и я буду рад обменяться оценками международной ситуации, в том числе в африканском регионе, особенно на севере Африки", - сказал он на встрече на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.
Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке
