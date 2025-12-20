https://1prime.ru/20251220/tunis-865754431.html

Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление снижения объема торговли

Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление снижения объема торговли - 20.12.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление снижения объема торговли

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати на встрече в Каире восстановление небольшого снижения... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T19:10+0300

2025-12-20T19:10+0300

2025-12-20T19:10+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

тунис

каир

африка

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати на встрече в Каире восстановление небольшого снижения объема торговли двух стран. "Если говорить о двусторонних делах, то Тунис сейчас занял второе место по объему торговли с Россией среди стран Африки. В этом году, правда, есть небольше снижение, но мы сейчас поговорим, как восстановить поступательные тенденции, и я буду рад обменяться оценками международной ситуации, в том числе в африканском регионе, особенно на севере Африки", - сказал он на встрече на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире. Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.

https://1prime.ru/20251220/afrika-865751481.html

тунис

каир

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, тунис, каир, африка, сергей лавров, мид рф