Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий в начале 2026 года

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий по экономическому сотрудничеству в начале 2026 года, будет рассмотрен ряд совместных проектов, заявил РИА Новости глава МИД республики Мухаммедл Али Наффати. "В течение первого квартала 2026 года состоится заседание совместного экономического комитета, на котором будет рассмотрен ряд проектов, согласованных год назад. Это позволит нам добиться прогресса в двусторонних отношениях", - сказал он. Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
