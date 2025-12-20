Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий в начале 2026 года - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/tunis-865756447.html
Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий в начале 2026 года
Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий в начале 2026 года - 20.12.2025, ПРАЙМ
Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий в начале 2026 года
Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий по экономическому сотрудничеству в начале 2026 года, будет рассмотрен ряд совместных проектов, заявил РИА... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T22:18+0300
2025-12-20T22:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
тунис
рф
каир
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_0:50:3212:1857_1920x0_80_0_0_da1b694c533ccb1c08262ee330059d3a.jpg
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий по экономическому сотрудничеству в начале 2026 года, будет рассмотрен ряд совместных проектов, заявил РИА Новости глава МИД республики Мухаммедл Али Наффати. "В течение первого квартала 2026 года состоится заседание совместного экономического комитета, на котором будет рассмотрен ряд проектов, согласованных год назад. Это позволит нам добиться прогресса в двусторонних отношениях", - сказал он. Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
https://1prime.ru/20251220/lavrov-865754943.html
тунис
рф
каир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_0ac972aa87727519d498a5f381f8aa27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, тунис, рф, каир, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУНИС, РФ, Каир, Сергей Лавров, МИД
22:18 20.12.2025
 
Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий в начале 2026 года

Глава МИД: Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий в начале 2026 г

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий по экономическому сотрудничеству в начале 2026 года, будет рассмотрен ряд совместных проектов, заявил РИА Новости глава МИД республики Мухаммедл Али Наффати.
"В течение первого квартала 2026 года состоится заседание совместного экономического комитета, на котором будет рассмотрен ряд проектов, согласованных год назад. Это позволит нам добиться прогресса в двусторонних отношениях", - сказал он.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Глава МИД РФ С. Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота
20:06
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУНИСРФКаирСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала