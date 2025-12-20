Зеленский прокомментировал удары ВС России по Одессе
Зеленский возложил ответственность за разрушения в Одессе на работу ПВО
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро возложил ответственность за разрушения в Одессе на тех, кто отвечает за работу противовоздушной обороны, сообщает издание "Страна.ua".
"Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и Сырским", — заявил глава киевского режима.
Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
