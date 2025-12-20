https://1prime.ru/20251220/ukraina-865746190.html

Буданов* сделал необычное заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что в провале мобилизации виновата сама Украина. Его цитирует издание "Страна.ua"."Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", — сказал он.Буданов* отметил, что проблемы возникли из-за внутренних просчетов."Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации", — добавил глава ГУР.Киевский режим уже долгое время испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.

