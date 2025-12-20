Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Буданов* сделал необычное заявление о конфликте на Украине - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251220/ukraina-865746190.html
Буданов* сделал необычное заявление о конфликте на Украине
Буданов* сделал необычное заявление о конфликте на Украине - 20.12.2025, ПРАЙМ
Буданов* сделал необычное заявление о конфликте на Украине
Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что в провале мобилизации виновата сама Украина. Его цитирует издание "Страна.ua"."Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T10:52+0300
2025-12-20T10:52+0300
спецоперация на украине
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156940_6:0:2043:1146_1920x0_80_0_0_cc9723fcabf3726723a8cf4a6026a98e.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что в провале мобилизации виновата сама Украина. Его цитирует издание "Страна.ua"."Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", — сказал он.Буданов* отметил, что проблемы возникли из-за внутренних просчетов."Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации", — добавил глава ГУР.Киевский режим уже долгое время испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
https://1prime.ru/20251220/putin-865744411.html
https://1prime.ru/20251214/odessa-865524414.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156940_260:0:1788:1146_1920x0_80_0_0_271474c165129e573f13c89fad4f7c01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
10:52 20.12.2025
 
Буданов* сделал необычное заявление о конфликте на Украине

Буданов заявил, что Украина сама разрушила свою мобилизацию

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что в провале мобилизации виновата сама Украина. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
10:20
Буданов* отметил, что проблемы возникли из-за внутренних просчетов.

"Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации", — добавил глава ГУР.

Киевский режим уже долгое время испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
На Западе сделали заявление после удара ВС России по Одессе
14 декабря, 08:46
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала