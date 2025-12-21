Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почему замерзает "незамерзайка" и как выбрать правильную - 21.12.2025
Почему замерзает “незамерзайка” и как выбрать правильную
Почему замерзает “незамерзайка” и как выбрать правильную - 21.12.2025, ПРАЙМ
Почему замерзает “незамерзайка” и как выбрать правильную
Эффективная и безопасная омывайка будет хорошо отмывать грязь, не замерзнет при морозах, не навредит здоровью и не убьет форсунки и насос. Какую стоит покупать, | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Эффективная и безопасная омывайка будет хорошо отмывать грязь, не замерзнет при морозах, не навредит здоровью и не убьет форсунки и насос. Какую стоит покупать, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.Основу любой омывайки составляют вода, спирт и ПАВ, плюс краситель и отдушка. Для зимы допустимы жидкости на основе этилового или изопропилового спирта, уточняет эксперт.При правильном использовании они безопасны для водителя. Метанол в стеклоомывателях в России запрещен, по словам специалиста, его пары токсичны, а попадание внутрь даже в малых дозах может привести к отравлению. Поэтому омывайку с резким "химическим" запахом лучше сразу исключать.На канистре всегда указана рабочая температура: −15, −20, −25 и ниже. В реальных тестах многие дешёвые жидкости начинают густеть раньше заявленного порога. "Поэтому для региона, где случаются морозы, нужно брать жидкость до −25", - объясняет Родионов.Если купить "незамерзайку" с большим запасом холода, система будет работать стабильнее, а риск замерзания в магистралях и форсунках будет минимален.Эксперт советует выбирать продукцию известных брендов в крупных сетевых магазинах или автосервисах. Старайтесь избегая канистр "с обочины", где чаще продают нелегальные составы на метаноле. Упаковка должна быть герметичной, без подтеков и резкого запаха."Подозрительно низкая цена — повод отказаться от покупки", - уверяет специалист.Основная угроза для форсунок — дешевые концентраты с агрессивными растворителями и избытком ПАВ, которые оставляют налёт и могут разъедать пластиковые детали и уплотнения. Подделки могут пениться, оставлять разводы и осадок, из-за чего забиваются мелкие распылители и страдает насос омывателя.Чтобы защитить систему, нельзя смешивать разные омывайки в бачке: реакции компонентов иногда дают хлопья и слизь, которые быстро выводят форсунки из строя."Не доливайте концентраты "на глаз" и не разбавляйте готовую незамерзайку водой — это ухудшает моющие свойства и повышает риск замерзания системы", - предупреждает Родионов.
2025
03:03 21.12.2025
 
Почему замерзает "незамерзайка" и как выбрать правильную

В автосервисе рассказали, почему "незамерзайка" замерзает в мороз

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Эффективная и безопасная омывайка будет хорошо отмывать грязь, не замерзнет при морозах, не навредит здоровью и не убьет форсунки и насос. Какую стоит покупать, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.
Основу любой омывайки составляют вода, спирт и ПАВ, плюс краситель и отдушка. Для зимы допустимы жидкости на основе этилового или изопропилового спирта, уточняет эксперт.
При правильном использовании они безопасны для водителя. Метанол в стеклоомывателях в России запрещен, по словам специалиста, его пары токсичны, а попадание внутрь даже в малых дозах может привести к отравлению. Поэтому омывайку с резким "химическим" запахом лучше сразу исключать.
На канистре всегда указана рабочая температура: −15, −20, −25 и ниже. В реальных тестах многие дешёвые жидкости начинают густеть раньше заявленного порога. "Поэтому для региона, где случаются морозы, нужно брать жидкость до −25", - объясняет Родионов.
Если купить "незамерзайку" с большим запасом холода, система будет работать стабильнее, а риск замерзания в магистралях и форсунках будет минимален.
Эксперт советует выбирать продукцию известных брендов в крупных сетевых магазинах или автосервисах. Старайтесь избегая канистр "с обочины", где чаще продают нелегальные составы на метаноле. Упаковка должна быть герметичной, без подтеков и резкого запаха.
"Подозрительно низкая цена — повод отказаться от покупки", - уверяет специалист.
Основная угроза для форсунок — дешевые концентраты с агрессивными растворителями и избытком ПАВ, которые оставляют налёт и могут разъедать пластиковые детали и уплотнения. Подделки могут пениться, оставлять разводы и осадок, из-за чего забиваются мелкие распылители и страдает насос омывателя.
Чтобы защитить систему, нельзя смешивать разные омывайки в бачке: реакции компонентов иногда дают хлопья и слизь, которые быстро выводят форсунки из строя.
"Не доливайте концентраты "на глаз" и не разбавляйте готовую незамерзайку водой — это ухудшает моющие свойства и повышает риск замерзания системы", - предупреждает Родионов.
 
