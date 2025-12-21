CNOOC добыла на Бохайском месторождении рекордный объем нефти

https://1prime.ru/20251221/cnooc-865763718.html

ПЕКИН, 21 дек – ПРАЙМ. Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) в 2025 году добыла на Бохайском нефтегазовом месторождении рекордный объем нефти и газа, превысивший 40 миллионов тонн, сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на данные компании. Отмечается, что рекордный уровень добычи энергоносителей на месторождении обеспечивает надежную гарантию энергетической безопасности Китая и способствует высококачественному социально-экономическому развитию. Бохайское нефтегазовое месторождение является крупнейшим и самым высокопроизводительным морским нефтяным месторождением Китая, на котором в настоящее время насчитывается более 60 эксплуатируемых нефтегазовых месторождений и более 200 производственных объектов, а совокупный объем добычи сырой нефти превышает 600 миллионов тонн. В CNOOC указали, что в 2025 году на Бохайском нефтегазовом месторождении было ускорено строительство производственных мощностей, а работы по бурению скважин достигли рекордного показателя, что поспособствовало скорейшему вводу в эксплуатацию ряда ключевых объектов, включая нефтяные месторождения с разведанными запасами в 100 миллионов тонн, в том числе "Кэнли 10-2" и "Бочжун 26-6". Ранее государственное статистическое бюро Китая сообщило, что страна в январе-ноябре нарастила добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 198,25 миллиона тонн, объем добычи природного газа за указанный период составил 238,9 миллиарда кубометров, что на 6,3% чем в январе-ноябре 2024 года.

