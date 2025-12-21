Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР делают все для соблюдения графика подачи воды, заявила сенатор - 21.12.2025, ПРАЙМ
В ДНР делают все для соблюдения графика подачи воды, заявила сенатор
2025-12-21T07:21+0300
2025-12-21T07:31+0300
экономика
общество
россия
донбасс
владимир путин
денис пушилин
всу
вгтрк
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Власти ДНР делают всё возможное для соблюдения установленного в регионе графика подачи воды, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. В пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный задал президенту России Владимиру Путину вопрос о водоснабжении Донбасса, связав "водную блокаду" с действиями ВСУ. Глава республики Денис Пушилин позже заявил, что вода вернется в дома жителей ДНР после освобождения севера региона. "Армия России делает все возможное для приближения момента полного снятия водной блокады. А сейчас мы делаем все возможное, чтобы соблюдался установленный график подачи. При этом в условиях, когда буквально каждая капля воды на вес золота, конечно, пристально следим и за водопотерями, и за незаконным использованием ресурсов", - сказала Никонорова. Сенатор отметила, что власти в настоящий момент принимают ряд мер по решению данной проблемы, среди которых: приведение в порядок важных коммуникаций, которые не ремонтировались с советских времен; поиск альтернативных путей получения воды; жесткий контроль водопотерь. Кроме того, добавила она, работают водовозы, а также установлены емкости с водой во дворах, врезки с насосами на первых этажах многоквартирных домов и наполняются внутренние водохранилища. "С начала конфликта в 2014 году киевский режим предпринял бесчеловечные меры: организовал водную блокаду, в результате чего мирные жители Донбасса, семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды, оказались отрезаны от водоснабжения. Более того, давно требующие капитального ремонта критически важные коммуникации подвергались и продолжают подвергаться прицельным обстрелам со стороны ВСУ", - констатировала политик.
общество , россия, донбасс, владимир путин, денис пушилин, всу, вгтрк
Экономика, Общество , РОССИЯ, ДОНБАСС, Владимир Путин, Денис Пушилин, ВСУ, ВГТРК
07:21 21.12.2025 (обновлено: 07:31 21.12.2025)
 
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Власти ДНР делают всё возможное для соблюдения установленного в регионе графика подачи воды, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
В пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный задал президенту России Владимиру Путину вопрос о водоснабжении Донбасса, связав "водную блокаду" с действиями ВСУ. Глава республики Денис Пушилин позже заявил, что вода вернется в дома жителей ДНР после освобождения севера региона.
"Армия России делает все возможное для приближения момента полного снятия водной блокады. А сейчас мы делаем все возможное, чтобы соблюдался установленный график подачи. При этом в условиях, когда буквально каждая капля воды на вес золота, конечно, пристально следим и за водопотерями, и за незаконным использованием ресурсов", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что власти в настоящий момент принимают ряд мер по решению данной проблемы, среди которых: приведение в порядок важных коммуникаций, которые не ремонтировались с советских времен; поиск альтернативных путей получения воды; жесткий контроль водопотерь.
Кроме того, добавила она, работают водовозы, а также установлены емкости с водой во дворах, врезки с насосами на первых этажах многоквартирных домов и наполняются внутренние водохранилища.
"С начала конфликта в 2014 году киевский режим предпринял бесчеловечные меры: организовал водную блокаду, в результате чего мирные жители Донбасса, семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды, оказались отрезаны от водоснабжения. Более того, давно требующие капитального ремонта критически важные коммуникации подвергались и продолжают подвергаться прицельным обстрелам со стороны ВСУ", - констатировала политик.
 
