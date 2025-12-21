https://1prime.ru/20251221/dnr-865763238.html
В ДНР делают все для соблюдения графика подачи воды, заявила сенатор
21.12.2025
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Власти ДНР делают всё возможное для соблюдения установленного в регионе графика подачи воды, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. В пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный задал президенту России Владимиру Путину вопрос о водоснабжении Донбасса, связав "водную блокаду" с действиями ВСУ. Глава республики Денис Пушилин позже заявил, что вода вернется в дома жителей ДНР после освобождения севера региона. "Армия России делает все возможное для приближения момента полного снятия водной блокады. А сейчас мы делаем все возможное, чтобы соблюдался установленный график подачи. При этом в условиях, когда буквально каждая капля воды на вес золота, конечно, пристально следим и за водопотерями, и за незаконным использованием ресурсов", - сказала Никонорова. Сенатор отметила, что власти в настоящий момент принимают ряд мер по решению данной проблемы, среди которых: приведение в порядок важных коммуникаций, которые не ремонтировались с советских времен; поиск альтернативных путей получения воды; жесткий контроль водопотерь. Кроме того, добавила она, работают водовозы, а также установлены емкости с водой во дворах, врезки с насосами на первых этажах многоквартирных домов и наполняются внутренние водохранилища. "С начала конфликта в 2014 году киевский режим предпринял бесчеловечные меры: организовал водную блокаду, в результате чего мирные жители Донбасса, семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды, оказались отрезаны от водоснабжения. Более того, давно требующие капитального ремонта критически важные коммуникации подвергались и продолжают подвергаться прицельным обстрелам со стороны ВСУ", - констатировала политик.
