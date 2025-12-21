https://1prime.ru/20251221/eaes-865778327.html

Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Устранены многие торговые барьеры, гармонизированы нетарифное регулирование и административные процедуры", - сказал Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

