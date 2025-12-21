https://1prime.ru/20251221/eaes-865778327.html
Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС
Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ
Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T19:42+0300
2025-12-21T19:42+0300
2025-12-21T19:42+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Устранены многие торговые барьеры, гармонизированы нетарифное регулирование и административные процедуры", - сказал Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
https://1prime.ru/20251221/tokaev-865778140.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, ЕАЭС
Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС
Путин заявил об устранении ряда торговых барьеров внутри ЕАЭС