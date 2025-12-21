ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

https://1prime.ru/20251221/eaes-865779323.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, следует из трансляции телеканала "Россия 24". Россию на подписании представил вице-премьер Алексей Оверчук, а Индонезию - министр торговли Буди Сантосо. Соглашение о свободной торговле обсуждалось во время недавнего визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто и его встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря. По подсчетам ЕАЭС, в результате заключения этого соглашения товарооборот между подписавшими сторонами удвоится в течение трех-пяти лет. Преференциальный доступ на рынок Индонезии смогут получить удобрения, энергоносители и механическое оборудование из стран сообщества. Индонезия же расширит экспорт пальмового масла и кофе. Ранее посол РФ в Джакарте Сергей Толченов сообщал, что Соглашение о зоне свободной торговли, которое собираются подписать Индонезия и Евразийский экономический союз, предусматривает снижение от 80% до 90% таможенных пошлин до нуля.

