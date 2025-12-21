https://1prime.ru/20251221/eaes-865779833.html

Лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов по итогам заседания в Петербурге

Лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов по итогам заседания в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, в том числе решение о бюджете ЕАЭС на 2026 год передает корреспондент РИА Новости. Так, среди подписанных документов решение "О подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнёрами Евразийского экономического союза на среднесрочную перспективу", а также решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2026 год". Среди других документов - решения об основных направлениях международной деятельности союза на 2026 год и основных ориентирах макроэкономической политики стран - участниц союза на период 2026-2027 годов. По итогам заседания также подписано решение о старте переговоров ЕАЭС и его государств-членов с Узбекистаном о заключении соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы объединения и республики. Кроме того, принято и решение о порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, решение об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства, а также о Концепции развития туризма в рамках ЕАЭС и о председательстве в органах объединения. Лидеры союза подписали документ с определением общих принципов и подходов по установлению в законодательстве членов ЕАЭС ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия для установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере, решение об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мерах. Результатом заседания стали и распоряжения: о некоторых вопросах деятельности председателя суда союза по кадровым вопросам, о подходах к гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка и о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Приняты также решения о результатах осуществления внешнего аудита в органах союза и об отчёте об исполнении бюджета в 2024 году, об утверждении размера пошлины, которую платят хозяйствующие субъекты при обращении в суд ЕАЭС и распоряжение о реализации решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года №13.

