Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост, заявил Сагинтаев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС по итогах января-сентября демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев после последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост по итогам девяти месяцев 2025 года. ВВП увеличился на 1,7%. Промышленность выросла на 1,1%, наибольший вклад внесла обрабатывающая отрасль – рост на 2,8%. Сельское хозяйство – на 2,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 2,2%", - сообщил Сагинтаев журналистам. Он добавил, что впервые за 10 лет уровень безработицы в ЕАЭС достиг минимального значения - 2,6%. "Эти цифры подтверждают эффективность проводимой экономической политики стран союза", - заявил Сагинтаев.

