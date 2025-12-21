Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост, заявил Сагинтаев - 21.12.2025
Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост, заявил Сагинтаев
Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост, заявил Сагинтаев - 21.12.2025, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост, заявил Сагинтаев
Страны ЕАЭС по итогах января-сентября демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T22:06+0300
2025-12-21T22:06+0300
экономика
финансы
мировая экономика
санкт-петербург
еаэс
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/82173/62/821736262_0:121:2201:1359_1920x0_80_0_0_fabecd8628f47f1a0470279ddc918bf9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС по итогах января-сентября демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев после последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост по итогам девяти месяцев 2025 года. ВВП увеличился на 1,7%. Промышленность выросла на 1,1%, наибольший вклад внесла обрабатывающая отрасль – рост на 2,8%. Сельское хозяйство – на 2,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 2,2%", - сообщил Сагинтаев журналистам. Он добавил, что впервые за 10 лет уровень безработицы в ЕАЭС достиг минимального значения - 2,6%. "Эти цифры подтверждают эффективность проводимой экономической политики стран союза", - заявил Сагинтаев.
финансы, мировая экономика, санкт-петербург, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Финансы, Мировая экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
22:06 21.12.2025
 
Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост, заявил Сагинтаев

Глава коллегии ЕЭК Сагинтаев: страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост

© РИА Новости . Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги стран ЕАЭС
Государственные флаги стран ЕАЭС - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Государственные флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС по итогах января-сентября демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев после последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост по итогам девяти месяцев 2025 года. ВВП увеличился на 1,7%. Промышленность выросла на 1,1%, наибольший вклад внесла обрабатывающая отрасль – рост на 2,8%. Сельское хозяйство – на 2,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 2,2%", - сообщил Сагинтаев журналистам.
Он добавил, что впервые за 10 лет уровень безработицы в ЕАЭС достиг минимального значения - 2,6%.
"Эти цифры подтверждают эффективность проводимой экономической политики стран союза", - заявил Сагинтаев.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Жапаров рассказал о взаимной торговле стран ЕАЭС в 2025 году
Экономика Финансы Мировая экономика САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия
 
 
