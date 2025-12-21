https://1prime.ru/20251221/eaes-865780678.html

ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках

ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках

ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках

Страны ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках, сообщил журналистам председатель коллегии... | 21.12.2025, ПРАЙМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Принято решение о старте переговоров с Республикой Узбекистан об обмене информацией при международных перевозках", - сказал Сагинтаев. По его словам, это снизит затраты бизнеса и упростит таможенный контроль на границе. "Товарооборот Узбекистана со странами евразийской "пятерки" за последние четыре года увеличился более чем на 70%", - заявил глава ЕЭК.

