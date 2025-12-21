Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках - 21.12.2025
ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках
Страны ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Принято решение о старте переговоров с Республикой Узбекистан об обмене информацией при международных перевозках", - сказал Сагинтаев. По его словам, это снизит затраты бизнеса и упростит таможенный контроль на границе. "Товарооборот Узбекистана со странами евразийской "пятерки" за последние четыре года увеличился более чем на 70%", - заявил глава ЕЭК.
22:14 21.12.2025
 
ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках

ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Принято решение о старте переговоров с Республикой Узбекистан об обмене информацией при международных перевозках", - сказал Сагинтаев.
По его словам, это снизит затраты бизнеса и упростит таможенный контроль на границе.
"Товарооборот Узбекистана со странами евразийской "пятерки" за последние четыре года увеличился более чем на 70%", - заявил глава ЕЭК.
Александр Лукашенко
ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации, заявил Лукашенко
20:11
 
