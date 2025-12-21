https://1prime.ru/20251221/eaes-865780678.html
ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках
ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках - 21.12.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках
Страны ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках, сообщил журналистам председатель коллегии... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T22:14+0300
2025-12-21T22:14+0300
2025-12-21T22:14+0300
экономика
бизнес
россия
узбекистан
санкт-петербург
евразийская экономическая комиссия
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Принято решение о старте переговоров с Республикой Узбекистан об обмене информацией при международных перевозках", - сказал Сагинтаев. По его словам, это снизит затраты бизнеса и упростит таможенный контроль на границе. "Товарооборот Узбекистана со странами евразийской "пятерки" за последние четыре года увеличился более чем на 70%", - заявил глава ЕЭК.
https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865778999.html
узбекистан
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_8d691a5051d80055b9dc35f80e3f5565.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, узбекистан, санкт-петербург, евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при перевозках
ЕАЭС начнет переговоры с Узбекистаном об обмене информацией при международных перевозках