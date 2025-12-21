https://1prime.ru/20251221/eaes-865781197.html
Сагинтаев: страны ЕАЭС применят дифференцированный подход к созданию рынка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС решили применить дифференцированный подход к созданию общего финансового рынка, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Что касается общего финансового рынка, то принято решение о дифференцированном подходе к его созданию. Гармонизированные нормы регулирования будут установлены международными договорами и станут применяться только к участникам, оказывающим услуги на общем рынке", - заявил Сагинтаев. По его словам, для компаний, которые работают исключительно внутри своей страны, сохранятся национальные правила. "Такой подход обеспечит стабильность внутренних рынков и позволит финансовым организациям самостоятельно определять географию услуг, исходя из экономической целесообразности", - подчеркнул глава ЕЭК. Он добавил, что новое развитие получил и единый рынок услуг. В частности, сфера строительства. "В формат единого рынка переводятся генподрядные и генпроектные работы. Речь идет о проектировке промышленных, коммерческих, сельскохозяйственных объектов. Главы государств также рассмотрели ряд вопросов по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов", - подчеркнул Сагинтаев.
