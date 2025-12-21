https://1prime.ru/20251221/import-865766249.html

Россия нарастила импорт китайских мандаринов до рекорда

МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных 78 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Поставки мандаринов из Китай в Россию в текущем году выросли на 16%, достигнув 78,1 миллиона долларов. Это максимум за последние десять лет (более ранних данных в открытом доступе нет). При этом в ноябре российский импорт вырос на 6% в годовом выражении, до 22 миллионов долларов. Россия в январе-ноябре была четвертым крупнейшим импортером китайских мандаринов. Больше покупали Вьетнам (186,4 миллиона долларов), Киргизия (147,2 миллиона) и Индонезия (82,3 миллиона). В пятерку также входил Таиланд (52 миллиона).

