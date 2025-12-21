Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных 78 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Поставки мандаринов из Китай в Россию в текущем году выросли на 16%, достигнув 78,1 миллиона долларов. Это максимум за последние десять лет (более ранних данных в открытом доступе нет). При этом в ноябре российский импорт вырос на 6% в годовом выражении, до 22 миллионов долларов. Россия в январе-ноябре была четвертым крупнейшим импортером китайских мандаринов. Больше покупали Вьетнам (186,4 миллиона долларов), Киргизия (147,2 миллиона) и Индонезия (82,3 миллиона). В пятерку также входил Таиланд (52 миллиона).
09:39 21.12.2025
 
Россия нарастила импорт китайских мандаринов до рекорда

Россия в январе-ноябре нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных $78 миллионов

МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Россия за январь-ноябрь нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных 78 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Поставки мандаринов из Китай в Россию в текущем году выросли на 16%, достигнув 78,1 миллиона долларов. Это максимум за последние десять лет (более ранних данных в открытом доступе нет).
При этом в ноябре российский импорт вырос на 6% в годовом выражении, до 22 миллионов долларов.
Россия в январе-ноябре была четвертым крупнейшим импортером китайских мандаринов. Больше покупали Вьетнам (186,4 миллиона долларов), Киргизия (147,2 миллиона) и Индонезия (82,3 миллиона). В пятерку также входил Таиланд (52 миллиона).
Заголовок открываемого материала