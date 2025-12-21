https://1prime.ru/20251221/indoneziya-865780544.html

Министр торговли Индонезии призвал бизнес реализовывать соглашение с ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Индонезия призывает бизнес и все заинтересованные стороны на практике реализовать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между страной и ЕАЭС, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. "Успех соглашения будет зависеть от его практической реализации. Мы призываем предпринимателей и все заинтересованные стороны претворить данное соглашение в реальное экономическое сотрудничество", - сказал Буди Сантосо. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

мировая экономика, индонезия, санкт-петербург, еаэс