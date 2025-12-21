https://1prime.ru/20251221/indoneziya-865780932.html
Сантосо: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС ответит на будущие вызовы
2025-12-21T22:17+0300
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) должно ответить не только на текущие вызовы, но и на будущие, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. "В дальнейшем соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом призвано ответить не только на текущие, но и на будущие вызовы", - сказал министр. Сантосо отметил, что экономики стран дополняют друг друга в различных сферах, подчеркнув, что такой союз открывает Индонезии более широкий доступ на евразийский рынок.
