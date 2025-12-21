Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сантосо: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС ответит на будущие вызовы - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251221/indoneziya-865780932.html
Сантосо: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС ответит на будущие вызовы
Сантосо: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС ответит на будущие вызовы - 21.12.2025, ПРАЙМ
Сантосо: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС ответит на будущие вызовы
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) должно ответить не только на текущие вызовы, но и на... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T22:17+0300
2025-12-21T22:17+0300
экономика
мировая экономика
индонезия
санкт-петербург
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/65/838086582_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_8220d994d6f83a93fa37e170d0ce32c6.jpg
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) должно ответить не только на текущие вызовы, но и на будущие, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. "В дальнейшем соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом призвано ответить не только на текущие, но и на будущие вызовы", - сказал министр. Сантосо отметил, что экономики стран дополняют друг друга в различных сферах, подчеркнув, что такой союз открывает Индонезии более широкий доступ на евразийский рынок.
https://1prime.ru/20251221/indoneziya-865780544.html
индонезия
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/65/838086582_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_d1ffd683fa6adde7f35ab35b416f0e88.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индонезия, санкт-петербург, еаэс
Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕАЭС
22:17 21.12.2025
 
Сантосо: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС ответит на будущие вызовы

Сантосо: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС должно ответить на будущие вызовы

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Джакарта
Города мира. Джакарта - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Города мира. Джакарта. Архивное фото
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) должно ответить не только на текущие вызовы, но и на будущие, заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
"В дальнейшем соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом призвано ответить не только на текущие, но и на будущие вызовы", - сказал министр.
Сантосо отметил, что экономики стран дополняют друг друга в различных сферах, подчеркнув, что такой союз открывает Индонезии более широкий доступ на евразийский рынок.
Джакарта - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Министр торговли Индонезии призвал бизнес реализовывать соглашение с ЕАЭС
22:09
 
ЭкономикаМировая экономикаИНДОНЕЗИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала