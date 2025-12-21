https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865774899.html

Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС

Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС

2025-12-21T17:36+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС от 2014 года, в том числе перенос сроков формирования общих рынков. "Уважаемые коллеги, при всех наших достижениях сохраняются и проблемы. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе, переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий. Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам по беспрепятственному перемещению товаров по взаимной торговле, добавляем новые", - заявил белорусский лидер, выступая в воскресенье на заседании высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

