Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС - 21.12.2025
Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС
Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС от 2014 года, в том числе перенос сроков формирования... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T17:36+0300
2025-12-21T17:36+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС от 2014 года, в том числе перенос сроков формирования общих рынков. "Уважаемые коллеги, при всех наших достижениях сохраняются и проблемы. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе, переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий. Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам по беспрепятственному перемещению товаров по взаимной торговле, добавляем новые", - заявил белорусский лидер, выступая в воскресенье на заседании высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
россия, мировая экономика, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Лукашенко, ЕАЭС
17:36 21.12.2025
 
Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС

Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС от 2014 года

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС от 2014 года, в том числе перенос сроков формирования общих рынков.
"Уважаемые коллеги, при всех наших достижениях сохраняются и проблемы. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе, переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий. Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам по беспрепятственному перемещению товаров по взаимной торговле, добавляем новые", - заявил белорусский лидер, выступая в воскресенье на заседании высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
Заголовок открываемого материала