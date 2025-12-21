Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865776817.html
Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС
Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ
Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужны решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T19:07+0300
2025-12-21T19:07+0300
экономика
сельское хозяйство
белоруссия
александр лукашенко
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_b36009c8f839e0906bd214a4d1a774b0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужны решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции. "Нужны решительные шаги, чтобы снизить зависимость от импорта в данной сфере (сфере сельского хозяйства - ред.) до статической погрешности", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865774899.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bb8783712cf7eb5831996649e86a5c4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, белоруссия, александр лукашенко, еаэс
Экономика, Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, ЕАЭС
19:07 21.12.2025
 
Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС

Лукашенко: нужны решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужны решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции.
"Нужны решительные шаги, чтобы снизить зависимость от импорта в данной сфере (сфере сельского хозяйства - ред.) до статической погрешности", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в рамках ЕАЭС
17:36
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала