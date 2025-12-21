https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865776817.html

Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС

Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ

Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужны решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T19:07+0300

2025-12-21T19:07+0300

2025-12-21T19:07+0300

экономика

сельское хозяйство

белоруссия

александр лукашенко

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_b36009c8f839e0906bd214a4d1a774b0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужны решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции. "Нужны решительные шаги, чтобы снизить зависимость от импорта в данной сфере (сфере сельского хозяйства - ред.) до статической погрешности", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865774899.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, белоруссия, александр лукашенко, еаэс