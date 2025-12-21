https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865776817.html
Лукашенко призвал снизить зависимость от импорта сельхозпродукции в ЕАЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужны решительные шаги в рамках ЕАЭС для снижения импорта сельхозпродукции. "Нужны решительные шаги, чтобы снизить зависимость от импорта в данной сфере (сфере сельского хозяйства - ред.) до статической погрешности", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
