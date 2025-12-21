Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.12.2025
ЕАЭС необходимо сформировать перечень новых партнеров, заявил Лукашенко
ЕАЭС необходимо сформировать перечень новых партнеров, заявил Лукашенко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что ЕАЭС важно сформировать перечень новых партнеров союза, он отметил, что среди стран Азии и Африки много стран, торговля с которыми укрепит союз. "В настоящее время перед нами стоит задача формирования перечня новых партнёров, таких немало желающих. Полагаю, что среди стран Африки и Азии немало дружественных нам государств, торговые контакты с которыми способны укрепить экономический потенциал союза", - сказал белорусский лидер.
мировая экономика, азия, африка, александр лукашенко, еаэс
Экономика, Мировая экономика, АЗИЯ, АФРИКА, Александр Лукашенко, ЕАЭС
ЕАЭС необходимо сформировать перечень новых партнеров, заявил Лукашенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что ЕАЭС важно сформировать перечень новых партнеров союза, он отметил, что среди стран Азии и Африки много стран, торговля с которыми укрепит союз.
"В настоящее время перед нами стоит задача формирования перечня новых партнёров, таких немало желающих. Полагаю, что среди стран Африки и Азии немало дружественных нам государств, торговые контакты с которыми способны укрепить экономический потенциал союза", - сказал белорусский лидер.
Флаги стран-участниц ЕАЭС
Сагинтаев рассказал о росте товарооборота ЕАЭС с Индонезией за пять лет
