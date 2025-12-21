https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865778999.html

ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации, заявил Лукашенко

2025-12-21T20:11+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. "Что греха таить? Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС.

