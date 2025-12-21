Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации, заявил Лукашенко - 21.12.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации, заявил Лукашенко
2025-12-21T20:11+0300
2025-12-21T20:11+0300
экономика
россия
мировая экономика
узбекистан
белоруссия
санкт-петербург
александр лукашенко
еаэс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. "Что греха таить? Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС.
узбекистан
белоруссия
санкт-петербург
россия, мировая экономика, узбекистан, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Лукашенко, ЕАЭС
20:11 21.12.2025
 
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"Что греха таить? Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС.
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
19:53
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУЗБЕКИСТАНБЕЛОРУССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр ЛукашенкоЕАЭС
 
 
