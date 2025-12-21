https://1prime.ru/20251221/lukashenko-865778999.html
ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации, заявил Лукашенко
ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации, заявил Лукашенко - 21.12.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T20:11+0300
2025-12-21T20:11+0300
2025-12-21T20:11+0300
экономика
россия
мировая экономика
узбекистан
белоруссия
санкт-петербург
александр лукашенко
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847985495_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_413af1e018c4ca99db019377f2f3a652.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. "Что греха таить? Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады", - сказал Лукашенко в воскресенье на саммите ЕАЭС.
https://1prime.ru/20251221/putin-865778648.html
узбекистан
белоруссия
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847985495_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10f2567cfb2577a2c6c4b72d53126be7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, узбекистан, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Лукашенко, ЕАЭС
ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации, заявил Лукашенко
Лукашенко: ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан полноправным членом организации