Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита через Азербайджан
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита через Азербайджан
2025-12-21T19:09+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через Азербайджан, а также создание условий для начала двусторонней торговли. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. "Выражаю признательность президенту Азербайджанской республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли", - сказал Пашинян на заседании.
