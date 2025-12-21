Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита через Азербайджан - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251221/pashinyan-865777041.html
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита через Азербайджан
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита через Азербайджан - 21.12.2025, ПРАЙМ
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита через Азербайджан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность за решение о разблокировке транзита грузов в... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T19:09+0300
2025-12-21T19:09+0300
экономика
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848027490_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_600ead62766875424eee4428e4db0c10.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через Азербайджан, а также создание условий для начала двусторонней торговли. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. "Выражаю признательность президенту Азербайджанской республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли", - сказал Пашинян на заседании.
https://1prime.ru/20251211/pashinyan-865448024.html
армения
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848027490_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_f3d3a09498b2fbe2e039db3938b1b2b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, еаэс
Экономика, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, ЕАЭС
19:09 21.12.2025
 
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита через Азербайджан

Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов через Азербайджан

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через Азербайджан, а также создание условий для начала двусторонней торговли.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"Выражаю признательность президенту Азербайджанской республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли", - сказал Пашинян на заседании.
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС
11 декабря, 17:50
 
ЭкономикаАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАННикол ПашинянИльхам АлиевЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала