Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС

2025-12-21T19:30+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС. "Уважаемые коллеги… позвольте ещё раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности и устойчивого развития в нашем регионе", - заявил Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

