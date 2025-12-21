Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС. "Уважаемые коллеги… позвольте ещё раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности и устойчивого развития в нашем регионе", - заявил Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
19:30 21.12.2025
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС.
"Уважаемые коллеги… позвольте ещё раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности и устойчивого развития в нашем регионе", - заявил Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Заголовок открываемого материала