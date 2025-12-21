https://1prime.ru/20251221/putin-865759236.html

Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье и понедельник будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ. ПРОСТРАНСТВО ЕАЭС Рабочая программа главы государства в северной столице начнётся 21 декабря с участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Его участники планируют обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Глава российского государства отмечал, что развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит неоспоримые дивиденды всем участникам объединения, а его двери всегда открыты для новых участников. Президент России указывал, что деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников объединения и помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост как экономик государств "пятёрки", так и Евразийского региона в целом, ведёт к повышению качества жизни и благосостояния граждан стран-участниц. Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения. НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ В понедельник, 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе президента России состоится традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ. Кроме того, Путин проведет и двусторонние беседы с лидерами ряда стран. На саммите лидеров СНГ, который прошёл в Душанбе в октябре этого года, президент России сообщил своим коллегам, что планирует в том числе "в узком кругу" подробно проинформировать их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с представителями США по урегулированию ситуации на Украине. Путин также пообещал хорошую культурную программу для лидеров стран СНГ, "связанную с каждой из республик". Он отметил, что в Санкт-Петербурге еще со времен Советского Союза сохранилось многое из того, что представляет культурную и историческую ценность для народов бывшего СССР, с чем было бы интересно ознакомиться гостям неформального саммита. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во время традиционных ежегодных неформальных встреч лидеров старается показывать коллегам из СНГ интересные места Санкт-Петербурга и окрестностей города. В прошлом году неформальный саммит прошёл на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, а в позапрошлом году лидеры стран Содружества посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.

