СМИ раскрыли, какое новое предупреждение Путин послал Западу
СМИ раскрыли, какое новое предупреждение Путин послал Западу
Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пишет dikGAZETE.
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пишет dikGAZETE. "Путин, отвечая на вопросы &lt;…&gt;, затронул много важных тем. Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта", — отмечает автор материала.По его мнению, глава государства решительно подчеркнул неизменность позиции Москвы в вопросе урегулирования украинского кризиса и отметил необходимость рассмотрения главных причин кризиса. В материале отмечается, что Запад, натравивший Украину на Россию, должен прислушаться к главному сигналу ее лидера: "Позиция России не изменилась". На этой неделе Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил в ответ на вопрос о перспективах отношений с европейскими странами, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пишет dikGAZETE.

"Путин, отвечая на вопросы <…>, затронул много важных тем. Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта", — отмечает автор материала.
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском после слов Путина
По его мнению, глава государства решительно подчеркнул неизменность позиции Москвы в вопросе урегулирования украинского кризиса и отметил необходимость рассмотрения главных причин кризиса.

В материале отмечается, что Запад, натравивший Украину на Россию, должен прислушаться к главному сигналу ее лидера: "Позиция России не изменилась".

На этой неделе Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил в ответ на вопрос о перспективах отношений с европейскими странами, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.

Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал возмущение в Раде
