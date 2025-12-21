https://1prime.ru/20251221/putin-865772441.html

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пишет dikGAZETE. "Путин, отвечая на вопросы <…>, затронул много важных тем. Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта", — отмечает автор материала.По его мнению, глава государства решительно подчеркнул неизменность позиции Москвы в вопросе урегулирования украинского кризиса и отметил необходимость рассмотрения главных причин кризиса. В материале отмечается, что Запад, натравивший Украину на Россию, должен прислушаться к главному сигналу ее лидера: "Позиция России не изменилась". На этой неделе Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил в ответ на вопрос о перспективах отношений с европейскими странами, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.

