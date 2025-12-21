https://1prime.ru/20251221/putin-865773956.html

Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передаёт корреспондент РИА Новости.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передаёт корреспондент РИА Новости. Заседание стартует в узком составе и затем продолжится в расширенном. Участники заседания в северной столице планируют в понедельник обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.

