Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета - 21.12.2025, ПРАЙМ
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передаёт корреспондент РИА Новости.
2025-12-21T17:06+0300
2025-12-21T17:06+0300
2025-12-21T17:06+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передаёт корреспондент РИА Новости. Заседание стартует в узком составе и затем продолжится в расширенном. Участники заседания в северной столице планируют в понедельник обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.
