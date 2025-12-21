Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечивает стабильность стран, заявил Путин
2025-12-21T17:16+0300
2025-12-21T17:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки. "В целом, (сотрудничество в рамках ЕАЭС - ред.) помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.
рф
россия, мировая экономика, рф, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин, ЕАЭС
17:16 21.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
© РИА Новости . Сергей Бобылев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки.
"В целом, (сотрудничество в рамках ЕАЭС - ред.) помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФВладимир ПутинЕАЭС
 
 
