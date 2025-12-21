https://1prime.ru/20251221/putin-865774194.html

Сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечивает стабильность стран, заявил Путин

21.12.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки. "В целом, (сотрудничество в рамках ЕАЭС - ред.) помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.

