https://1prime.ru/20251221/putin-865774194.html
Сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечивает стабильность стран, заявил Путин
Сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечивает стабильность стран, заявил Путин - 21.12.2025, ПРАЙМ
Сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечивает стабильность стран, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T17:16+0300
2025-12-21T17:16+0300
2025-12-21T17:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки. "В целом, (сотрудничество в рамках ЕАЭС - ред.) помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Путин подчеркивал, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.
https://1prime.ru/20251221/putin-865773079.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин, ЕАЭС
Сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечивает стабильность стран, заявил Путин
Путин: сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечивает стабильность в экономике стран пятерки