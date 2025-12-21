https://1prime.ru/20251221/putin-865774420.html

Путин рассказал о развитии сотрудничества в ЕАЭС

Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. | 21.12.2025, ПРАЙМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться", - сказал Путин во время заседания высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

