Путин рассказал о развитии сотрудничества в ЕАЭС - 21.12.2025
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ЕАЭС
Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-12-21T17:19+0300
2025-12-21T17:19+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться", - сказал Путин во время заседания высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
17:19 21.12.2025
 
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ЕАЭС

Путин: сотрудничество в ЕАЭС продолжает поступательно развиваться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться", - сказал Путин во время заседания высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечивает стабильность стран, заявил Путин
17:16
17:16
 
