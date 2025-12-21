https://1prime.ru/20251221/putin-865774420.html
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ЕАЭС
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ЕАЭС
Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T17:19+0300
2025-12-21T17:19+0300
2025-12-21T17:19+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться", - сказал Путин во время заседания высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
https://1prime.ru/20251221/putin-865774194.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ЕАЭС
Путин рассказал о развитии сотрудничества в ЕАЭС
Путин: сотрудничество в ЕАЭС продолжает поступательно развиваться