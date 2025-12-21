https://1prime.ru/20251221/putin-865774639.html

Путин рассчитывает на результативное заседание Высшего совета ЕАЭС

Путин рассчитывает на результативное заседание Высшего совета ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ

Путин рассчитывает на результативное заседание Высшего совета ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге будет результативным. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T17:24+0300

2025-12-21T17:24+0300

2025-12-21T17:24+0300

политика

санкт-петербург

владимир путин

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге будет результативным. "Рассчитываю, что сегодняшнее заседание Высшего Евразийского совета будет результативным, позволит заметно продвинуться по всем нашим вопросам, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

https://1prime.ru/20251221/putin-865773079.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, владимир путин, еаэс