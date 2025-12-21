https://1prime.ru/20251221/putin-865774639.html
Путин рассчитывает на результативное заседание Высшего совета ЕАЭС
Путин рассчитывает на результативное заседание Высшего совета ЕАЭС
2025-12-21T17:24+0300
политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге будет результативным. "Рассчитываю, что сегодняшнее заседание Высшего Евразийского совета будет результативным, позволит заметно продвинуться по всем нашим вопросам, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
