Путин рассказал о расширении торговых обменов в рамках ЕАЭС
Путин рассказал о расширении торговых обменов в рамках ЕАЭС
2025-12-21T17:29+0300
2025-12-21T17:29+0300
2025-12-21T17:29+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
еаэс
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Торговые и инвестиционные обмены в рамках ЕАЭС расширяются, заявил президент России Владимир Путин. "Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения (ЕАЭС - ред.)", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
