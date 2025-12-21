https://1prime.ru/20251221/putin-865774750.html

Путин рассказал о расширении торговых обменов в рамках ЕАЭС

Путин рассказал о расширении торговых обменов в рамках ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о расширении торговых обменов в рамках ЕАЭС

Торговые и инвестиционные обмены в рамках ЕАЭС расширяются, заявил президент России Владимир Путин. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T17:29+0300

2025-12-21T17:29+0300

2025-12-21T17:29+0300

экономика

россия

мировая экономика

владимир путин

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/38/840693895_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_fd244736434b1107a5d68c20009b4822.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Торговые и инвестиционные обмены в рамках ЕАЭС расширяются, заявил президент России Владимир Путин. "Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения (ЕАЭС - ред.)", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

https://1prime.ru/20251221/putin-865774420.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владимир путин, еаэс