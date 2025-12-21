https://1prime.ru/20251221/putin-865775451.html

Развитие сотрудничества в ЕАЭС влияет на устойчивость региона, заявил Путин

Развитие сотрудничества в ЕАЭС влияет на устойчивость региона, заявил Путин - 21.12.2025, ПРАЙМ

Развитие сотрудничества в ЕАЭС влияет на устойчивость региона, заявил Путин

Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что важно в условиях турбулентности, заявил президент России... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T17:45+0300

2025-12-21T17:45+0300

2025-12-21T17:45+0300

экономика

россия

мировая экономика

владимир путин

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861647083_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_51cc20e885bf9ac46d1a55c9ba2c3a6e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что важно в условиях турбулентности, заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания Высшего Евразийского экономического союза в узком составе он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает поступательно развиваться. "Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения. Всё это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения, и в целом помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятёрки и всего Евразийского региона, что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20251221/putin-865774194.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владимир путин, еаэс