Развитие сотрудничества в ЕАЭС влияет на устойчивость региона, заявил Путин
Развитие сотрудничества в ЕАЭС влияет на устойчивость региона, заявил Путин - 21.12.2025, ПРАЙМ
Развитие сотрудничества в ЕАЭС влияет на устойчивость региона, заявил Путин
Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что важно в условиях турбулентности, заявил президент России... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T17:45+0300
2025-12-21T17:45+0300
2025-12-21T17:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861647083_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_51cc20e885bf9ac46d1a55c9ba2c3a6e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что важно в условиях турбулентности, заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания Высшего Евразийского экономического союза в узком составе он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает поступательно развиваться. "Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения. Всё это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения, и в целом помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятёрки и всего Евразийского региона, что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике", - сказал Путин.
