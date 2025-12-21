https://1prime.ru/20251221/putin-865778442.html

Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России

Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России - 21.12.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России

21.12.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов в 2025 году. "Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного оборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев", - сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

