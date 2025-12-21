Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251221/putin-865778442.html
Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России
Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России - 21.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов в 2025 году. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T19:51+0300
2025-12-21T19:51+0300
экономика
россия
рф
санкт-петербург
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865716105_0:19:2726:1552_1920x0_80_0_0_648e746030f6487e670c2124eff379a6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов в 2025 году. "Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного оборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев", - сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
https://1prime.ru/20251221/eaes-865778327.html
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865716105_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e8c65b23b3064612e920c66bf2ab93a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, санкт-петербург, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, ЕАЭС
19:51 21.12.2025
 
Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России

Путин: доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов в 2025 году.
"Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного оборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев", - сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС
19:42
 
ЭкономикаРОССИЯРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала