Путин рассказал об увеличении доли неэнергетического экспорта из России
2025-12-21T19:51+0300
экономика
россия
рф
санкт-петербург
владимир путин
еаэс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов в 2025 году. "Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного оборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев", - сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
