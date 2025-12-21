https://1prime.ru/20251221/putin-865778648.html
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
2025-12-21T19:53+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура налажена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин. "В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
