В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин

2025-12-21T19:53+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура налажена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин. "В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

