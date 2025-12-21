Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251221/putin-865778648.html
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин - 21.12.2025, ПРАЙМ
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
Устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура налажена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T19:53+0300
2025-12-21T19:53+0300
экономика
россия
финансы
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура налажена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин. "В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
https://1prime.ru/20251221/tokaev-865778140.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, ЕАЭС
19:53 21.12.2025
 
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин

Путин: в ЕАЭС налажена независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура налажена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин.
"В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана
19:39
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыВладимир ПутинЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала