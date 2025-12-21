https://1prime.ru/20251221/putin-865778767.html

Путин назвал укрепление транспортного каркаса приоритетом для ЕАЭС

Путин назвал укрепление транспортного каркаса приоритетом для ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ

Путин назвал укрепление транспортного каркаса приоритетом для ЕАЭС

Укрепление транспортного каркаса ЕАЭС является приоритетом для объединения, заявил президент России Владимир Путин. | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T19:59+0300

2025-12-21T19:59+0300

2025-12-21T19:59+0300

экономика

россия

владимир путин

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Укрепление транспортного каркаса ЕАЭС является приоритетом для объединения, заявил президент России Владимир Путин. "Еще один интеграционный приоритет - укрепление транспортного каркаса ЕАЭС", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

https://1prime.ru/20251221/tokaev-865778140.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, еаэс