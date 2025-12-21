https://1prime.ru/20251221/putin-865778767.html
Путин назвал укрепление транспортного каркаса приоритетом для ЕАЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Укрепление транспортного каркаса ЕАЭС является приоритетом для объединения, заявил президент России Владимир Путин. "Еще один интеграционный приоритет - укрепление транспортного каркаса ЕАЭС", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
