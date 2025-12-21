https://1prime.ru/20251221/putin-865778880.html
Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 млн потребителей, заявил Путин
Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 млн потребителей, заявил Путин - 21.12.2025, ПРАЙМ
Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 млн потребителей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T20:09+0300
2025-12-21T20:09+0300
2025-12-21T20:09+0300
экономика
мировая экономика
газ
рф
санкт-петербург
владимир путин
еаэс
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_0:159:2843:1758_1920x0_80_0_0_abd41a48114ba3f34d051a2b3c60bd88.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей. "В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей", - сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
https://1prime.ru/20251221/putin-865778767.html
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_144:0:2699:1916_1920x0_80_0_0_5a86e80eb3d5a2b36c6ec01976c1a11b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, газ, рф, санкт-петербург, владимир путин, еаэс, снг
Экономика, Мировая экономика, Газ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, ЕАЭС, СНГ
Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 млн потребителей, заявил Путин
Путин: пространство ЕЭАС и зона свободной торговли СНГ охватывают 730 млн потребителей