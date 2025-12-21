Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 млн потребителей, заявил Путин - 21.12.2025
Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 млн потребителей, заявил Путин
2025-12-21T20:09+0300
2025-12-21T20:09+0300
экономика
мировая экономика
газ
рф
санкт-петербург
владимир путин
еаэс
снг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей. "В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей", - сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
мировая экономика, газ, рф, санкт-петербург, владимир путин, еаэс, снг
Экономика, Мировая экономика, Газ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, ЕАЭС, СНГ
20:09 21.12.2025
 
Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 млн потребителей, заявил Путин

Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей.
"В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей", - сказал российский лидер, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Путин назвал укрепление транспортного каркаса приоритетом для ЕАЭС
Путин назвал укрепление транспортного каркаса приоритетом для ЕАЭС
