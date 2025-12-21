https://1prime.ru/20251221/putin-865779165.html

Путин рассказал о доли нацвалют в операциях между странами ЕАЭС

2025-12-21T20:30+0300

экономика

финансы

рф

санкт-петербург

владимир путин

еаэс

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Евразийском Союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчёты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93 процента", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое проходит в Санкт-Петербурге.

