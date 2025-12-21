Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о доли нацвалют в операциях между странами ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о доли нацвалют в операциях между странами ЕАЭС
Путин рассказал о доли нацвалют в операциях между странами ЕАЭС - 21.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о доли нацвалют в операциях между странами ЕАЭС
Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T20:30+0300
2025-12-21T20:30+0300
экономика
финансы
рф
санкт-петербург
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_2a41df1cc921abda5dc8b7b60237861f.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Евразийском Союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчёты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93 процента", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое проходит в Санкт-Петербурге.
финансы, рф, санкт-петербург, владимир путин, еаэс
Экономика, Финансы, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, ЕАЭС
20:30 21.12.2025
 
Путин рассказал о доли нацвалют в операциях между странами ЕАЭС

Путин: доля нацвалют в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в коммерческих операциях между странами ЕАЭС составляет 93%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Евразийском Союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчёты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93 процента", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое проходит в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин
Зоны ЕЭАС и СНГ охватывают 730 млн потребителей, заявил Путин
20:09
 
ЭкономикаФинансыРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинЕАЭС
 
 
Заголовок открываемого материала