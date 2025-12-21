https://1prime.ru/20251221/putin-865779703.html
Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин
Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин - 21.12.2025, ПРАЙМ
Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что Индия выразила готовность активизировать процесс согласования преференциального соглашения с ЕАЭС. | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T21:23+0300
2025-12-21T21:23+0300
2025-12-21T21:23+0300
экономика
еаэс
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что Индия выразила готовность активизировать процесс согласования преференциального соглашения с ЕАЭС. "В проработке находится ещё и преференциальное соглашение с Индией, страной, проводящей суверенную политику, надежным партнером с рынком на 1,5 миллиарда человек и около 4 триллионов долларов ВВП... Индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Кроме того, глава государства заявил о планах заключить соглашение между ЕАЭС и Узбекистаном об обмене информацией о перемещаемых через границу товарах и транспорте. "Сегодня на рассмотрение Высшего совета вынесено решение о начале переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Евразийского союза", - отметил президент.
https://1prime.ru/20251221/eaes-865779323.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еаэс, владимир путин, мировая экономика
Экономика, ЕАЭС, Владимир Путин, Мировая экономика
Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин
Путин: Индия готова активизировать согласование преференциального соглашения с ЕАЭС