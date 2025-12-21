https://1prime.ru/20251221/putin-865779703.html

Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин

Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что Индия выразила готовность активизировать процесс согласования преференциального соглашения с ЕАЭС. "В проработке находится ещё и преференциальное соглашение с Индией, страной, проводящей суверенную политику, надежным партнером с рынком на 1,5 миллиарда человек и около 4 триллионов долларов ВВП... Индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Кроме того, глава государства заявил о планах заключить соглашение между ЕАЭС и Узбекистаном об обмене информацией о перемещаемых через границу товарах и транспорте. "Сегодня на рассмотрение Высшего совета вынесено решение о начале переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Евразийского союза", - отметил президент.

