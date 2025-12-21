Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин - 21.12.2025
Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин
экономика
еаэс
владимир путин
мировая экономика
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что Индия выразила готовность активизировать процесс согласования преференциального соглашения с ЕАЭС. "В проработке находится ещё и преференциальное соглашение с Индией, страной, проводящей суверенную политику, надежным партнером с рынком на 1,5 миллиарда человек и около 4 триллионов долларов ВВП... Индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Кроме того, глава государства заявил о планах заключить соглашение между ЕАЭС и Узбекистаном об обмене информацией о перемещаемых через границу товарах и транспорте. "Сегодня на рассмотрение Высшего совета вынесено решение о начале переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Евразийского союза", - отметил президент.
еаэс, владимир путин, мировая экономика
Экономика, ЕАЭС, Владимир Путин, Мировая экономика
21:23 21.12.2025
 
Индия готова активизировать согласование соглашения с ЕАЭС, сообщил Путин

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что Индия выразила готовность активизировать процесс согласования преференциального соглашения с ЕАЭС.
"В проработке находится ещё и преференциальное соглашение с Индией, страной, проводящей суверенную политику, надежным партнером с рынком на 1,5 миллиарда человек и около 4 триллионов долларов ВВП... Индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Кроме того, глава государства заявил о планах заключить соглашение между ЕАЭС и Узбекистаном об обмене информацией о перемещаемых через границу товарах и транспорте.
"Сегодня на рассмотрение Высшего совета вынесено решение о начале переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Евразийского союза", - отметил президент.
Флаги стран-участниц ЕАЭС
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
Экономика ЕАЭС Владимир Путин Мировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала