Россиянам назвали размер доплаты за работу в Новый год

В новогодние выходные важно разделять две ситуации - работа в нерабочий праздничный день и сверхурочная работа. Они оплачиваются по-разному, рассказал агентству | 21.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. В новогодние выходные важно разделять две ситуации - работа в нерабочий праздничный день и сверхурочная работа. Они оплачиваются по-разному, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр HR агентства А2 Алексей Чихачев.Сменный график (смена выпала на 1–8 января и другие праздничные дни). Это считается работой в нерабочий праздничный день и оплачивается не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в такой день, поясняет эксперт."Для сотрудников на окладе действует правило: если работа была в пределах месячной нормы - доплачивается не менее одинарной часовой/дневной ставки сверх оклада; если сверх месячной нормы - не менее двойной ставки сверх оклада. Если праздничный день пришелся только на часть смены (например, смена 31.12 - 01.01), повышенная оплата идет только за часы, попавшие на праздничные сутки", - пояснил он.По желанию работника вместо повышенной оплаты можно выбрать другой день отдыха: тогда праздничный день оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха не оплачивается.Сверхурочные (переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени): первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторакратном размере, последующие - не менее чем в двукратном, комментирует Алексей Чихачев. При этом расчет ведется исходя из зарплаты по системе оплаты труда у работодателя с учетом компенсационных и стимулирующих выплат."Отдельно подчеркнем: часы, отработанные в выходной/праздничный день и уже компенсированные по правилам ст. 153 ТК РФ не учитываются при расчете сверхурочной переработки", - подсказывает Алексей Чихачев.Дополнительно, если работа пришлась на ночные часы (22:00–06:00), действует минимальная надбавка не менее 20% часовой ставки за каждый ночной час - она может суммироваться с праздничной оплатой по правилам работодателя, но ниже минимума быть не должна, заключил эксперт.
