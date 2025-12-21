Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил Токаев - 21.12.2025
Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил Токаев
2025-12-21T19:34+0300
2025-12-21T19:34+0300
экономика
мировая экономика
астана
казахстан
касым-жомарт токаев
еаэс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. "Следующее заседание, как мы уже договорились, заседание Высшего Евразийского экономического союза состоится 28-29 мая в Астане", - сказал Токаев.
астана
казахстан
мировая экономика, астана, казахстан, касым-жомарт токаев, еаэс
Экономика, Мировая экономика, Астана, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, ЕАЭС
Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил Токаев

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Следующее заседание, как мы уже договорились, заседание Высшего Евразийского экономического союза состоится 28-29 мая в Астане", - сказал Токаев.
ЭкономикаМировая экономикаАстанаКАЗАХСТАНКасым-Жомарт ТокаевЕАЭС
 
 
Заголовок открываемого материала