Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил Токаев
2025-12-21T19:34+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. "Следующее заседание, как мы уже договорились, заседание Высшего Евразийского экономического союза состоится 28-29 мая в Астане", - сказал Токаев.
