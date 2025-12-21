https://1prime.ru/20251221/sammit-865777776.html

Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил Токаев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. "Следующее заседание, как мы уже договорились, заседание Высшего Евразийского экономического союза состоится 28-29 мая в Астане", - сказал Токаев.

