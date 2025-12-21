https://1prime.ru/20251221/smi-865759388.html

Задержанный США нефтяной танкер шел под флагом Панамы, пишут СМИ

Перехваченный Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы нефтяной танкер шел под флагом Панамы, а его груз принадлежит крупному трейдеру из Китая, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Перехваченный Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы нефтяной танкер шел под флагом Панамы, а его груз принадлежит крупному трейдеру из Китая, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее портал Axios сообщил, что вооружённые силы США в субботу поднялись на борт танкера, который не находится под американскими санкциями и который якобы пытался обойти объявленную ранее Вашингтоном блокаду. "По словам одного американского чиновника и двух людей из венесуэльской нефтяной отрасли, береговая охрана США поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу остановила и поднялась на борт танкера (шедшего - ред.) под флагом Панамы, перевозившего венесуэльскую нефть", - пишет NYT. По информации газеты, задержанное судно называется Centuries и не входит в список танкеров, находящихся под санкциями США. Как сообщили изданию источники в нефтяной отрасли, танкер перевозил груз, принадлежащий трейдеру нефти из Китая, который занимается поставками венесуэльской нефти на китайские нефтеперерабатывающие заводы. Газета также сообщает, что судно не имеет каких-либо известных связей с Ираном. Как пишет газета, согласно данным государственной нефтяной компании Венесуэлы, ранее в этом году судно перевозило мазут из Венесуэлы в Китай. Министр внутренней безопасности США подтвердила задержание танкера. "В ходе предрассветной операции ранним утром 20 декабря береговая охрана США при поддержке военного министерства задержала нефтяной танкер, последним местом стоянки которого была Венесуэла", - написала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети X. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.

2025

Новости

ru-RU

