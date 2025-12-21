https://1prime.ru/20251221/ssha-865776485.html

США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, пишут СМИ

2025-12-21T18:41+0300

ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента США Дональда Трампа блокады, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По информации Блумберг, США остановили танкер Bella 1, находящийся под санкциями, который шел под флагом Панамы в Венесуэлу для загрузки нефти. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила задержание нефтяного танкера, шедшего из Венесуэлы, береговой охраной США. Газета New York Times сообщила, что перехваченный танкер - второй за последние дни - следовал под флагом Панамы, а его груз принадлежал китайскому нефтетрейдеру. Во вторник президент США заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.

