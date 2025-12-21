Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251221/tokaev-865778140.html
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана - 21.12.2025, ПРАЙМ
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, призвал активнее пользоваться... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T19:39+0300
2025-12-21T19:39+0300
экономика
бизнес
казахстан
санкт-петербург
касым-жомарт токаев
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777988_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88bb2c404e89630d6c6c05b27f029af6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана. "Приоритетной задачей является создание бесшовной логистики через совершенствование таможенных процедур и формирование единого цифрового коридора. Полагаем, что необходимо внедрить интегрированную систему автоматизированного управления грузопотоками с использованием технологии искусственного интеллекта. В целом Казахстан предлагает объединить усилия для построения конкурентоспособного транспортно-логистического каркаса Евразийского экономического Союза интернированные в глобальной цепочке поставок. Призываем активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана", - сказал казахстанский лидер в своем выступлении.
https://1prime.ru/20251221/pashinyan-865777639.html
казахстан
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777988_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_45d755edda6ccbf7a0391c36f5eb852b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, казахстан, санкт-петербург, касым-жомарт токаев, еаэс
Экономика, Бизнес, КАЗАХСТАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Касым-Жомарт Токаев, ЕАЭС
19:39 21.12.2025
 
Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана

Токаев призвал страны ЕАЭС активнее использовать транспортные коридоры Казахстана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана.
"Приоритетной задачей является создание бесшовной логистики через совершенствование таможенных процедур и формирование единого цифрового коридора. Полагаем, что необходимо внедрить интегрированную систему автоматизированного управления грузопотоками с использованием технологии искусственного интеллекта. В целом Казахстан предлагает объединить усилия для построения конкурентоспособного транспортно-логистического каркаса Евразийского экономического Союза интернированные в глобальной цепочке поставок. Призываем активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана", - сказал казахстанский лидер в своем выступлении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС
19:30
 
ЭкономикаБизнесКАЗАХСТАНСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКасым-Жомарт ТокаевЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала