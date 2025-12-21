https://1prime.ru/20251221/tokaev-865778140.html

Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана

2025-12-21T19:39+0300

экономика

бизнес

казахстан

санкт-петербург

касым-жомарт токаев

еаэс

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана. "Приоритетной задачей является создание бесшовной логистики через совершенствование таможенных процедур и формирование единого цифрового коридора. Полагаем, что необходимо внедрить интегрированную систему автоматизированного управления грузопотоками с использованием технологии искусственного интеллекта. В целом Казахстан предлагает объединить усилия для построения конкурентоспособного транспортно-логистического каркаса Евразийского экономического Союза интернированные в глобальной цепочке поставок. Призываем активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана", - сказал казахстанский лидер в своем выступлении.

казахстан

санкт-петербург

бизнес, казахстан, санкт-петербург, касым-жомарт токаев, еаэс