Токаев призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, призвал активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана. "Приоритетной задачей является создание бесшовной логистики через совершенствование таможенных процедур и формирование единого цифрового коридора. Полагаем, что необходимо внедрить интегрированную систему автоматизированного управления грузопотоками с использованием технологии искусственного интеллекта. В целом Казахстан предлагает объединить усилия для построения конкурентоспособного транспортно-логистического каркаса Евразийского экономического Союза интернированные в глобальной цепочке поставок. Призываем активнее пользоваться транспортными коридорами Казахстана", - сказал казахстанский лидер в своем выступлении.
