Сагинтаев рассказал о росте товарооборота ЕАЭС с Индонезией за пять лет

ЕРЕВАН, 21 дек – ПРАЙМ. Товарооборот ЕАЭС с Индонезией за последние пять лет вырос на 56%, а за девять месяцев 2025 года составил 3,9 миллиарда долларов, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге с министром торговли Индонезии Буди Сантосо. "Взаимодействие государств Евразийского экономического союза и Индонезии демонстрирует устойчивую положительную динамику. Товарооборот за последние пять лет вырос на 56%. В январе-сентябре 2025 года он составил 3,9 миллиарда долларов США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17,7%", - цитирует Сагинтаева пресс-служба ЕЭК. Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективные направления сотрудничества. Собеседниками была отмечена особая значимость предстоящего подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезия на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сагинтаев назвал это событие важным достижением. По его словам, государства ЕАЭС получат преференциальный доступ в отношении 90% товарной номенклатуры Индонезии с преференциальным покрытием 94% торговли. Индонезия получит такой доступ в отношении 90,5% товаров стран ЕАЭС с преференциальным покрытием 95% торговли. "Наши договоренности демонстрируют стремление государств евразийской "пятерки" и Индонезии к более глубокой интеграции в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости", – подчеркнул глава коллегии ЕЭК. По итогам встречи стороны выразили уверенность, что соглашение создаст условия для значительного расширения взаимной торговли, насыщения рынков качественными товарами и содействия бизнесу в выходе на новые рынки, отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией охватывает рынки стран с совокупным населением около полумиллиарда человек. ЕЭК взаимодействует с Индонезией как в рамках двустороннего меморандума от 2019 года, так и в рамках подписанного в 2018 году меморандума между ЕЭК и АСЕАН.
