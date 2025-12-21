https://1prime.ru/20251221/tovarooborot-865776035.html

Сагинтаев рассказал о росте товарооборота ЕАЭС с Индонезией за пять лет

Сагинтаев рассказал о росте товарооборота ЕАЭС с Индонезией за пять лет - 21.12.2025, ПРАЙМ

Сагинтаев рассказал о росте товарооборота ЕАЭС с Индонезией за пять лет

Товарооборот ЕАЭС с Индонезией за последние пять лет вырос на 56%, а за девять месяцев 2025 года составил 3,9 миллиарда долларов, сообщил председатель коллегии... | 21.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-21T18:09+0300

2025-12-21T18:09+0300

2025-12-21T18:09+0300

экономика

россия

мировая экономика

индонезия

санкт-петербург

еаэс

евразийская экономическая комиссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd8a91e658f86e3cb2af3ca9dc5077b0.jpg

ЕРЕВАН, 21 дек – ПРАЙМ. Товарооборот ЕАЭС с Индонезией за последние пять лет вырос на 56%, а за девять месяцев 2025 года составил 3,9 миллиарда долларов, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге с министром торговли Индонезии Буди Сантосо. "Взаимодействие государств Евразийского экономического союза и Индонезии демонстрирует устойчивую положительную динамику. Товарооборот за последние пять лет вырос на 56%. В январе-сентябре 2025 года он составил 3,9 миллиарда долларов США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17,7%", - цитирует Сагинтаева пресс-служба ЕЭК. Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективные направления сотрудничества. Собеседниками была отмечена особая значимость предстоящего подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезия на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сагинтаев назвал это событие важным достижением. По его словам, государства ЕАЭС получат преференциальный доступ в отношении 90% товарной номенклатуры Индонезии с преференциальным покрытием 94% торговли. Индонезия получит такой доступ в отношении 90,5% товаров стран ЕАЭС с преференциальным покрытием 95% торговли. "Наши договоренности демонстрируют стремление государств евразийской "пятерки" и Индонезии к более глубокой интеграции в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости", – подчеркнул глава коллегии ЕЭК. По итогам встречи стороны выразили уверенность, что соглашение создаст условия для значительного расширения взаимной торговли, насыщения рынков качественными товарами и содействия бизнесу в выходе на новые рынки, отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией охватывает рынки стран с совокупным населением около полумиллиарда человек. ЕЭК взаимодействует с Индонезией как в рамках двустороннего меморандума от 2019 года, так и в рамках подписанного в 2018 году меморандума между ЕЭК и АСЕАН.

https://1prime.ru/20251221/putin-865775451.html

индонезия

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индонезия, санкт-петербург, еаэс, евразийская экономическая комиссия