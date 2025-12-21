https://1prime.ru/20251221/valyuta-865781341.html
Страны ЕАЭС смогут исполнять обязательства в долларах и нацвалютах
2025-12-21T22:28+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС смогут исполнять встречные обязательства как в долларах, так и в национальных валютах, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Отдельное внимание на заседании было уделено порядку перечисления в доход государств ЕАЭС ввозных таможенных, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Страны Союза смогут исполнять встречные обязательства как в долларах, так и в национальных валютах", - заявил Сагинтаев. Он отметил, что это новшество будет закреплено соответствующим дополнением в Договор о ЕАЭС.
