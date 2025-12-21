Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕАЭС смогут исполнять обязательства в долларах и нацвалютах - 21.12.2025, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС смогут исполнять обязательства в долларах и нацвалютах
Страны ЕАЭС смогут исполнять обязательства в долларах и нацвалютах
2025-12-21T22:28+0300
2025-12-21T22:28+0300
экономика
финансы
банки
санкт-петербург
еаэс
евразийская экономическая комиссия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС смогут исполнять встречные обязательства как в долларах, так и в национальных валютах, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Отдельное внимание на заседании было уделено порядку перечисления в доход государств ЕАЭС ввозных таможенных, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Страны Союза смогут исполнять встречные обязательства как в долларах, так и в национальных валютах", - заявил Сагинтаев. Он отметил, что это новшество будет закреплено соответствующим дополнением в Договор о ЕАЭС.
финансы, банки, санкт-петербург, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Финансы, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
Страны ЕАЭС смогут исполнять обязательства в долларах и нацвалютах

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые и новые
Доллары: старые и новые. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС смогут исполнять встречные обязательства как в долларах, так и в национальных валютах, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Отдельное внимание на заседании было уделено порядку перечисления в доход государств ЕАЭС ввозных таможенных, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Страны Союза смогут исполнять встречные обязательства как в долларах, так и в национальных валютах", - заявил Сагинтаев.
Он отметил, что это новшество будет закреплено соответствующим дополнением в Договор о ЕАЭС.
Государственные флаги стран ЕАЭС
Сагинтаев: страны ЕАЭС применят дифференцированный подход к созданию рынка
