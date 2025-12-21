https://1prime.ru/20251221/venesuela-865760961.html

В Венесуэле заявили, что захват танкера с нефтью не останется безнаказанным

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865760961.jpg?1766274784

МЕХИКО, 21 дек - ПРАЙМ. Захват нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, американскими военными не останется безнаказанным, власти Венесуэлы будут обращаться с этим в многосторонние организации, говорится в правительственном коммюнике. "Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает, что эти действия не останутся безнаказанными, и предпримет все соответствующие шаги, включая обращение в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, другие многосторонние организации и к правительствам мира", - сказано в тексте коммюнике, который опубликовала в своем Telegram-канале вице-президент страны Дельси Родригес. В Каракасе заявили, что военнослужащие США в международных водах захватили частное судно, перевозившее венесуэльскую нефть, а также похитили членов его экипажа, назвав произошедшее актом пиратства и грубым нарушением норм международного права. "Международное право восторжествует, а виновные в этих тяжких деяниях ответят за свои преступные действия перед правосудием и историей", - добавляется в документе. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила задержание нефтяного танкера, шедшего из Венесуэлы, береговой охраной США. Газета New York Times сообщила, что перехваченный танкер - второй за последние дни - следовал под флагом Панамы, а его груз принадлежал китайскому нефтетрейдеру. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.-0-

2025

