Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венесуэле заявили, что захват танкера с нефтью не останется безнаказанным - 21.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251221/venesuela-865760961.html
В Венесуэле заявили, что захват танкера с нефтью не останется безнаказанным
В Венесуэле заявили, что захват танкера с нефтью не останется безнаказанным - 21.12.2025, ПРАЙМ
В Венесуэле заявили, что захват танкера с нефтью не останется безнаказанным
Захват нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, американскими военными не останется безнаказанным, власти Венесуэлы будут обращаться с этим в... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T02:53+0300
2025-12-21T02:53+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
панама
дональд трамп
николас мадуро
new york times
nbc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865760961.jpg?1766274784
МЕХИКО, 21 дек - ПРАЙМ. Захват нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, американскими военными не останется безнаказанным, власти Венесуэлы будут обращаться с этим в многосторонние организации, говорится в правительственном коммюнике. "Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает, что эти действия не останутся безнаказанными, и предпримет все соответствующие шаги, включая обращение в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, другие многосторонние организации и к правительствам мира", - сказано в тексте коммюнике, который опубликовала в своем Telegram-канале вице-президент страны Дельси Родригес. В Каракасе заявили, что военнослужащие США в международных водах захватили частное судно, перевозившее венесуэльскую нефть, а также похитили членов его экипажа, назвав произошедшее актом пиратства и грубым нарушением норм международного права. "Международное право восторжествует, а виновные в этих тяжких деяниях ответят за свои преступные действия перед правосудием и историей", - добавляется в документе. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила задержание нефтяного танкера, шедшего из Венесуэлы, береговой охраной США. Газета New York Times сообщила, что перехваченный танкер - второй за последние дни - следовал под флагом Панамы, а его груз принадлежал китайскому нефтетрейдеру. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.-0-
венесуэла
сша
панама
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, панама, дональд трамп, николас мадуро, new york times, nbc, мид рф
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ПАНАМА, Дональд Трамп, Николас Мадуро, New York Times, NBC, МИД РФ
02:53 21.12.2025
 
В Венесуэле заявили, что захват танкера с нефтью не останется безнаказанным

Власти Венесуэлы заявили, что задержание танкера с нефтью не останется безнаказанным

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЕХИКО, 21 дек - ПРАЙМ. Захват нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, американскими военными не останется безнаказанным, власти Венесуэлы будут обращаться с этим в многосторонние организации, говорится в правительственном коммюнике.
"Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает, что эти действия не останутся безнаказанными, и предпримет все соответствующие шаги, включая обращение в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, другие многосторонние организации и к правительствам мира", - сказано в тексте коммюнике, который опубликовала в своем Telegram-канале вице-президент страны Дельси Родригес.
В Каракасе заявили, что военнослужащие США в международных водах захватили частное судно, перевозившее венесуэльскую нефть, а также похитили членов его экипажа, назвав произошедшее актом пиратства и грубым нарушением норм международного права.
"Международное право восторжествует, а виновные в этих тяжких деяниях ответят за свои преступные действия перед правосудием и историей", - добавляется в документе.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила задержание нефтяного танкера, шедшего из Венесуэлы, береговой охраной США. Газета New York Times сообщила, что перехваченный танкер - второй за последние дни - следовал под флагом Панамы, а его груз принадлежал китайскому нефтетрейдеру.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.-0-
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАПАНАМАДональд ТрампНиколас МадуроNew York TimesNBCМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала