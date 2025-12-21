https://1prime.ru/20251221/zelenskiy-865765666.html

Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал возмущение в Раде

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за отказ украинцам, находящимся в России, в праве голосовать. Об этом он написал в Telegram-канале.Парламентарий добавил, что все нынешние разговоры о выборах президента он воспринимает крайне скептически."Особенно с учетом заявлений Зеленского о том, что граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации, якобы не имеют права голоса, в то время как граждане, находящиеся на Западе, голосовать могут. Это несправедливо, нелегитимно и в реальности не может быть реализовано", — говорится в публикации.По мнению Дмитрука, президент США Дональд Трамп, говоря о необходимости провести выборы, прямо указал Зеленскому на дверь, однако тот пытается превратить это в возможность для собственного переизбрания и информационных манипуляций.Во время прямой линии Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.В ответ Зеленский заявил, что на неконтролируемых Украиной территориях не могут проводиться выборы.

