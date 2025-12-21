Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал возмущение в Раде - 21.12.2025
Спецоперация на Украине
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал возмущение в Раде
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал возмущение в Раде - 21.12.2025, ПРАЙМ
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал возмущение в Раде
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за отказ украинцам, находящимся в России, в праве голосовать. Об этом он написал в... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T09:28+0300
2025-12-21T09:28+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
россия
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за отказ украинцам, находящимся в России, в праве голосовать. Об этом он написал в Telegram-канале.Парламентарий добавил, что все нынешние разговоры о выборах президента он воспринимает крайне скептически."Особенно с учетом заявлений Зеленского о том, что граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации, якобы не имеют права голоса, в то время как граждане, находящиеся на Западе, голосовать могут. Это несправедливо, нелегитимно и в реальности не может быть реализовано", — говорится в публикации.По мнению Дмитрука, президент США Дональд Трамп, говоря о необходимости провести выборы, прямо указал Зеленскому на дверь, однако тот пытается превратить это в возможность для собственного переизбрания и информационных манипуляций.Во время прямой линии Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.В ответ Зеленский заявил, что на неконтролируемых Украиной территориях не могут проводиться выборы.
украина
украина, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ
09:28 21.12.2025
 
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал возмущение в Раде

Дмитрук раскритиковал Зеленского за отказ позволить украинцам в РФ голосовать

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского за отказ украинцам, находящимся в России, в праве голосовать. Об этом он написал в Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что все нынешние разговоры о выборах президента он воспринимает крайне скептически.
"Особенно с учетом заявлений Зеленского о том, что граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации, якобы не имеют права голоса, в то время как граждане, находящиеся на Западе, голосовать могут. Это несправедливо, нелегитимно и в реальности не может быть реализовано", — говорится в публикации.

По мнению Дмитрука, президент США Дональд Трамп, говоря о необходимости провести выборы, прямо указал Зеленскому на дверь, однако тот пытается превратить это в возможность для собственного переизбрания и информационных манипуляций.

Во время прямой линии Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.

В ответ Зеленский заявил, что на неконтролируемых Украиной территориях не могут проводиться выборы.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
