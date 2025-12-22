Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia в середине февраля следующего года начнет поставки в Китай одних из своих самых мощных чипов для работы с искусственным интеллектом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее в декабре президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свои графические процессоры H200 клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать национальную безопасность.
Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что данные чипы будут проводить специальные проверки до того, как покинут страну. Отмечалось, что чипы Nvidia H200, которые производятся на Тайване, будут отправляться в США для проверки, связанной с национальной безопасностью, после чего их отправят обратно в КНР. По данным экспертов, опрошенных Wall Street Journal, США должны получать 25% от продаж чипов.
"Nvidia сообщила своим китайским клиентам, что планирует начать поставки своих вторых по мощности чипов для работы с искусственным интеллектом до Лунного Нового года в середине февраля", - пишет агентство.
Отмечается, что компания планирует выполнить первоначальные поставки из существующих запасов. Ожидается, что Nvidia поставит 40-80 тысяч чипов H200. Компания также сообщила своим клиентам о планах нарастить производственные мощности, и заказы на эти чипы откроются во втором квартале 2026 года.
В то же время, как указывают собеседники Рейтера, сохраняется значительная неопределенность, поскольку Пекин еще не одобрил закупки чипов, и сроки могут измениться в зависимости от решений правительства Китая.