Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters - 22.12.2025
Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters
Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters - 22.12.2025, ПРАЙМ
Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters
Разработчик графических процессоров Nvidia в середине февраля следующего года начнет поставки в Китай одних из своих самых мощных чипов для работы с... | 22.12.2025, ПРАЙМ
экономика
технологии
нефть
китай
сша
тайвань
дональд трамп
nvidia
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia в середине февраля следующего года начнет поставки в Китай одних из своих самых мощных чипов для работы с искусственным интеллектом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее в декабре президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свои графические процессоры H200 клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать национальную безопасность. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что данные чипы будут проводить специальные проверки до того, как покинут страну. Отмечалось, что чипы Nvidia H200, которые производятся на Тайване, будут отправляться в США для проверки, связанной с национальной безопасностью, после чего их отправят обратно в КНР. По данным экспертов, опрошенных Wall Street Journal, США должны получать 25% от продаж чипов. "Nvidia сообщила своим китайским клиентам, что планирует начать поставки своих вторых по мощности чипов для работы с искусственным интеллектом до Лунного Нового года в середине февраля", - пишет агентство. Отмечается, что компания планирует выполнить первоначальные поставки из существующих запасов. Ожидается, что Nvidia поставит 40-80 тысяч чипов H200. Компания также сообщила своим клиентам о планах нарастить производственные мощности, и заказы на эти чипы откроются во втором квартале 2026 года. В то же время, как указывают собеседники Рейтера, сохраняется значительная неопределенность, поскольку Пекин еще не одобрил закупки чипов, и сроки могут измениться в зависимости от решений правительства Китая.
ПРАЙМ
Новости
технологии, нефть, китай, сша, тайвань, дональд трамп, nvidia
Экономика, Технологии, Нефть, КИТАЙ, США, Тайвань, Дональд Трамп, Nvidia
16:48 22.12.2025
 
Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters

Reuters: Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство электроники
Производство электроники - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Производство электроники. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia в середине февраля следующего года начнет поставки в Китай одних из своих самых мощных чипов для работы с искусственным интеллектом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее в декабре президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свои графические процессоры H200 клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать национальную безопасность.
Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что данные чипы будут проводить специальные проверки до того, как покинут страну. Отмечалось, что чипы Nvidia H200, которые производятся на Тайване, будут отправляться в США для проверки, связанной с национальной безопасностью, после чего их отправят обратно в КНР. По данным экспертов, опрошенных Wall Street Journal, США должны получать 25% от продаж чипов.
"Nvidia сообщила своим китайским клиентам, что планирует начать поставки своих вторых по мощности чипов для работы с искусственным интеллектом до Лунного Нового года в середине февраля", - пишет агентство.
Отмечается, что компания планирует выполнить первоначальные поставки из существующих запасов. Ожидается, что Nvidia поставит 40-80 тысяч чипов H200. Компания также сообщила своим клиентам о планах нарастить производственные мощности, и заказы на эти чипы откроются во втором квартале 2026 года.
В то же время, как указывают собеседники Рейтера, сохраняется значительная неопределенность, поскольку Пекин еще не одобрил закупки чипов, и сроки могут измениться в зависимости от решений правительства Китая.
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю
24 ноября, 19:15
 
Экономика Технологии Нефть КИТАЙ США Тайвань Дональд Трамп Nvidia
 
 
