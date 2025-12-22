https://1prime.ru/20251222/gaz-865815653.html
Экспорт газа в Центральную Азию и Азербайджан вырастет, считает аналитик
Экспорт газа в Центральную Азию и Азербайджан вырастет, считает аналитик - 22.12.2025
Экспорт газа в Центральную Азию и Азербайджан вырастет, считает аналитик
Экспорт российского трубопроводного газа в страны Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан и Киргизию – и Азербайджан к 2030 году вырастет в 2,4-2,7 раза до... | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Экспорт российского трубопроводного газа в страны Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан и Киргизию – и Азербайджан к 2030 году вырастет в 2,4-2,7 раза до 21-24 миллиардов кубометров, такой прогноз РИА Новости дал аналитик Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Вадим Пугач. По оценкам эксперта, "Газпром" в 2024 году направил в Казахстан 3 миллиарда кубометров, Узбекистан – 5,6 миллиарда кубометров, а в Киргизию – 0,3 миллиарда кубометра. Поставки в Азербайджан в прошлом году были незначительные, уточнил эксперт. Российский трубопроводный газ идет в Узбекистан с октября 2023 года по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр". Годовой объем поставок по двухлетнему контракту составляет 2,8 миллиарда кубометров. Летом 2024 года "Газпром" подписал долгосрочные контракты с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на поставки в 2025-2040 годах. Объемы контрактных обязательств не раскрывались. Наибольший прирост экспорта трубопроводного газа, по оценкам аналитика из Газпромбанка, придется на Узбекистан. Показатель вырастет в 2,1 раза до 12 миллиардов кубометров (+6,4 миллиарда кубометров). Поставки в Казахстан увеличатся в 2–2,3 раза до 6–7 миллиардов кубометров (+3-4 миллиарда кубометров), в Киргизию – до 3,3 раза до 1 миллиарда кубометров (до +0,7 миллиарда кубометров). При этом в Азербайджан экспортные поставки увеличатся до 3-4 миллиардов кубометров с нынешних близких к нулю. Таким образом, общий объем поставок российского газа в указанные страны может составить 21–24 миллиарда кубометров, что в 2,4-2,7 раза больше, чем в 2024 году. "Россия также будет продолжать наращивать поставки газа в Китай. По итогам 2025 года вышел на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров газопровод "Сила Сибири". В 2027 году начнутся поставки по газопроводу "Дальневосточный маршрут" с выходом на объем 12 миллиардов кубометров", – добавил Пугач. Аналитик обратил внимание и на рост поставок сжиженного природного газа в Китай. По итогам 11 месяцев они достигли 7,9 миллиона тонн, что на 7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, уточнил он. "Также перспективным рынком, где Россия практически не присутствует, можно назвать Индию. Потребление газа в этой стране в 2025-2030 годах может превысить 100 миллиардов кубометров с текущих 70 миллиардов кубометров (более чем на 42,9% – ред.) из-за роста газовой генерации и дополнительного спроса со стороны промышленности и производителей удобрений", – заключил Пугач.
Экспорт газа в Центральную Азию и Азербайджан вырастет, считает аналитик
Пугач: экспорт газа РФ в Центральную Азию и Азербайджан к 2030 г вырастет в 2-3 раза
