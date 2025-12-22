Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о значении ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией - 22.12.2025
Минпромторг рассказал о значении ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией
Минпромторг рассказал о значении ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией - 22.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о значении ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией
Создание новой зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индонезией позволит снизить ввозные таможенные пошлины, упростит регуляторные процедуры и... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T22:02+0300
2025-12-22T22:02+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Создание новой зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индонезией позволит снизить ввозные таможенные пошлины, упростит регуляторные процедуры и поспособствует развитию промышленной кооперации, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Соглашение о создании зоны свободной торговли было подписано между странами-членами ЕАЭС и Индонезией на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Рассказываем, что это значит для российских экспортеров: снижение (и впоследствии обнуление) ввозных таможенных пошлин Индонезии в отношении порядка 94% товарных позиций из стран Союза; упрощение регуляторных процедур: техстандартов, санитарных норм, правил определения происхождения товаров; диверсификацию торговли и развитие промышленной кооперации", - говорится в сообщении. Кроме того, в части промышленных отраслей преференциальный доступ будет обеспечен для металлопродукции, нефтепродуктов (легкие и прочие дистилляты), удобрений, полимеров первичных форм, продукции ЛПК, строительной техники и различных видов оборудования, добавили в Минпромторге РФ. Ожидается, что работа в рамках соглашения позволит в течение трех-пяти лет удвоить товарооборот между ЕАЭС и Индонезией, а также укрепить российское экономическое присутствие в регионе.
22:02 22.12.2025
 
Минпромторг рассказал о значении ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией

Минпромторг РФ рассказал о значении ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией для российских экспортеров

Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Создание новой зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индонезией позволит снизить ввозные таможенные пошлины, упростит регуляторные процедуры и поспособствует развитию промышленной кооперации, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Соглашение о создании зоны свободной торговли было подписано между странами-членами ЕАЭС и Индонезией на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Рассказываем, что это значит для российских экспортеров: снижение (и впоследствии обнуление) ввозных таможенных пошлин Индонезии в отношении порядка 94% товарных позиций из стран Союза; упрощение регуляторных процедур: техстандартов, санитарных норм, правил определения происхождения товаров; диверсификацию торговли и развитие промышленной кооперации", - говорится в сообщении.
Кроме того, в части промышленных отраслей преференциальный доступ будет обеспечен для металлопродукции, нефтепродуктов (легкие и прочие дистилляты), удобрений, полимеров первичных форм, продукции ЛПК, строительной техники и различных видов оборудования, добавили в Минпромторге РФ.
Ожидается, что работа в рамках соглашения позволит в течение трех-пяти лет удвоить товарооборот между ЕАЭС и Индонезией, а также укрепить российское экономическое присутствие в регионе.
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
