Минпромторг рассказал о значении ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Создание новой зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индонезией позволит снизить ввозные таможенные пошлины, упростит регуляторные процедуры и поспособствует развитию промышленной кооперации, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Соглашение о создании зоны свободной торговли было подписано между странами-членами ЕАЭС и Индонезией на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Рассказываем, что это значит для российских экспортеров: снижение (и впоследствии обнуление) ввозных таможенных пошлин Индонезии в отношении порядка 94% товарных позиций из стран Союза; упрощение регуляторных процедур: техстандартов, санитарных норм, правил определения происхождения товаров; диверсификацию торговли и развитие промышленной кооперации", - говорится в сообщении. Кроме того, в части промышленных отраслей преференциальный доступ будет обеспечен для металлопродукции, нефтепродуктов (легкие и прочие дистилляты), удобрений, полимеров первичных форм, продукции ЛПК, строительной техники и различных видов оборудования, добавили в Минпромторге РФ. Ожидается, что работа в рамках соглашения позволит в течение трех-пяти лет удвоить товарооборот между ЕАЭС и Индонезией, а также укрепить российское экономическое присутствие в регионе.
