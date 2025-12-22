https://1prime.ru/20251222/indoneziya-865816288.html

Минпромторг рассказал о значении ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией

экономика

россия

мировая экономика

индонезия

санкт-петербург

рф

минпромторг

еаэс

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Создание новой зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индонезией позволит снизить ввозные таможенные пошлины, упростит регуляторные процедуры и поспособствует развитию промышленной кооперации, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Соглашение о создании зоны свободной торговли было подписано между странами-членами ЕАЭС и Индонезией на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Рассказываем, что это значит для российских экспортеров: снижение (и впоследствии обнуление) ввозных таможенных пошлин Индонезии в отношении порядка 94% товарных позиций из стран Союза; упрощение регуляторных процедур: техстандартов, санитарных норм, правил определения происхождения товаров; диверсификацию торговли и развитие промышленной кооперации", - говорится в сообщении. Кроме того, в части промышленных отраслей преференциальный доступ будет обеспечен для металлопродукции, нефтепродуктов (легкие и прочие дистилляты), удобрений, полимеров первичных форм, продукции ЛПК, строительной техники и различных видов оборудования, добавили в Минпромторге РФ. Ожидается, что работа в рамках соглашения позволит в течение трех-пяти лет удвоить товарооборот между ЕАЭС и Индонезией, а также укрепить российское экономическое присутствие в регионе.

индонезия

санкт-петербург

рф

2025

россия, мировая экономика, индонезия, санкт-петербург, рф, минпромторг, еаэс